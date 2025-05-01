Antalya Körfezi'nde Ölümcül Alarm! 7 Yılda 3 Kat Arttı

Pandemi süreci ve sonrasında Antalya'da Phaselis gibi bölgelerde yapılan ölçümlerde, deniz suyundaki kirlilik oranının yasal sınırın 3 katına ulaşarak 1,5 miligram/litreyi aştığı tespit edildi.

'3 KATI ORANINDA'

Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer, bu durumun hem denize girenler hem de gemilerde çalışanlar için kanser riski oluşturabileceğini belirtti.

Antalya Körfezi'nde oluşan sintine suyu atıklarının arttığını ifade eden İçemer şöyle uyardı: Bu, gerek büyük tonajlı gemiler, yük gemileri olabilir, gerekse günübirlik tekneler, motor yatlar olabilir. Bunların motorlarının çalışması süresince ürettiği bir atık var. Buna sintine atığı diyoruz. Sintine atığını daha çok pandemi döneminde ölçtük. Phaselis'te ve başka noktalarda da ölçüm yaptık. Yoğun tekne aktivitelerinin olduğu alanlarda yaptığımız ölçümlerde, sınır değer 0,5 miligram/litre iken bizim ölçtüğümüz yerlerde 1,5 miligram/litrenin üzerinde değerler bulduk. Yani 3 katı oranında yağlanmaya neden olabilir.

'KANSER RİSKİNİ ARTIRIYOR'

Doç. Dr. İçemer, ‘Bunun ciddi zararları var. Bir sağlık riski oluşuyor. Kanser olma riski oluşuyor. Özellikle hem denize girenlerde hem gemilerde çalışanlar için cilt yoluyla ve yutma yoluyla elde edilen kirleticileri hesapladık. Bu tür konsantrasyonlarda sağlık riski olduğunu ortaya çıkardık. Bu da uluslararası sınır değerlerle hesaplanan sonuçlarımız’ dedi.

'KONTROL ALTINA ALINMALI'

Doç. Dr. Gönül Tuğrul İçemer, sintine suyu atıklarının mutlaka kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı. İçemer ‘Bu teknelerin de kontrol altına alınması gerekiyor. Uzaktan izleme sistemlerinin belki monte edilmesi lazım. Gemilerin sintine tartışmalarının özellikle kayıt altına alınması ve bu şekilde verilen miktarların kontrol edilmesi gerekiyor’ diyerek seslendi.

Kaynak: DHA