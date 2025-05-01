Haber Alınamayan Yaşlı Adam Evde Uyurken Bulundu

Antalya'da, Kızılarık Mahallesi'nde kendisinden haber alınamayan Alzheimer hastası yaşlı adam için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Merdivenli araçla balkondan eve giren ekipler, yaşlı adamı salonda uyurken buldu. Olayda can kaybı yaşanmazken, ekipler güvenli bir şekilde müdahalelerini tamamladı.

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Haber Alınamayan Yaşlı Adam Evde Uyurken Bulundu

Antalya'da, Kızılarık Mahallesi'ndeki bir sitede, daire kapısı içeriden kilitli olan yaşlı adam için polis ve itfaiye ekipleri seferber oldu. Olay, akşam saatlerinde meydana geldi. Kısa süreliğine dışarı çıkan yaşlı kadın, eve geri döndüğünde kapının kilitli olduğunu fark etti ve içeride Alzheimer hastası eşine ulaşamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Haber Alınamayan Yaşlı Adam Evde Uyurken Bulundu - Resim : 1

MERDİVENLİ ARAÇLA EVE GİRDİLER

İhbar üzerine, olay yerine sevk edilen polis ve itfaiye ekipleri, dairedeki kapının kilitli olduğunu ve anahtarın kapı üzerinde olduğunu belirledi. Bunun üzerine, Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, güvenlik önlemleri alarak polis eşliğinde merdivenli araçla balkondan içeri girmeye karar verdi. Ekiplerin balkondan daireye girişi, apartman sakinleri ve çevredeki vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi.

Haber Alınamayan Yaşlı Adam Evde Uyurken Bulundu - Resim : 2

SALONDA UYURKEN BULUNDU

İtfaiye ve polis ekipleri, balkondan içeri girerek Alzheimer hastası yaşlı adam Niyazi Ö.'yü salonda uyurken buldu. Adam uyandırıldıktan sonra daire kapısı açılarak güvenli bir şekilde içeriye girildi. Ekipler, olay yerinden ayrılırken, yaşlı adamın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber Alınamayan Yaşlı Adam Evde Uyurken Bulundu - Resim : 3

Kaynak: İHA

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