Annesi HDP önünde oturma eylemi düzenlemişti: Mehmet Akar kendini yakarak yaşamına son verdi

Diyarbakır'da oğlunun zorla dağa kaçırıldığı iddiasıyla diğer ailelerle birlikte HDP il binası önünde oturma eylemi düzenleyen Hacire Akar'ın oğlu Mehmet Akar, Diyarbakır’da kendisini yaktı. Hastaneye kaldırılan Akar kurtarılamadı.

Annesi HDP önünde oturma eylemi düzenlemişti: Mehmet Akar kendini yakarak yaşamına son verdi

Diyarbakır'da, dün gece saatlerinde merkez Sur ilçesinde tarihi surlara çıkan 24 yaşındaki Mehmet Akar, iddiaya göre kendini yaktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Akar, ekiplerin müdahalesiyle Dicle Üniversitesi Hastanesi yanık bölümüne sevk edildi. Akar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ağabeyi Mustafa Akar, hastane morgu önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, kardeşinin psikolojik sorunlar nedeniyle yaşamını yitirdiğini öne sürdü. Mustafa Akar, "Kardeşim Mehmet'in terör örgütü nedeniyle psikolojisi bozuktu. Örgütten kurtardıktan sonra kendisini toparlayamadı. Başımız sağ olsun. Sorumlusu örgüttür. Temas kurdular demek ki bırakmadılar bize. 25 yaşında ve bir çocuğu var, eşi de hamile, bunu bize yapan herkese yapmıştır. Başkalarına yapmasınlar. Onu hayata bağlamak için çok uğraştık, neler yaptık ama kurtaramadık" dedi. 

Terör örgütü PKK'ye yakın yayın organlarındaki ilgili haberlerde ise Mehmet Akar'ın "terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yönelik tecriti protesto etmek" için kendini yaktığı öne sürüldü.  

Diyarbakır'da anne Hacire Akar, HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Mehmet Akar için 22 Ağustos 2019'da HDP İl Başkanlığı önünde oturma eylemi başlatmıştı. Polise teslim olan Mehmet Akar 8 gün Diyarbakır Emniyeti’nde tutulduktan sonra “elektronik kelepçeli” ev hapsi ile serbest bırakılmıştı.

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