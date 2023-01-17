Halkbank'ın temyiz başvurusu duruşması sona erdi

ABD'de İran'a yaptırımları delmekle suçlanan Halkbank’ın ABD mahkemelerinde yargılanamayacağı gerekçesiyle yaptığı temyiz talebinin ilk duruşması bugün Federal Yüksek Mahkeme’de görüldü.

Halkbank'ın temyiz başvurusu duruşması sona erdi

Federal ve bölge istinaf mahkemelerinde, Türkiye’ye ait kamu kuruluşu olduğu için Egemen Yabancı Devlet Dokunulmazlığı Yasası’na (FSIA) göre ABD’de bir ceza mahkemesinde yargılanamayacağını iddia eden Halkbank’la ilgili temyiz başvurusu duruşması, bugün başkent Washington'da Anayasa Mahkemesi’nde yapıldı.

VOA Türkçe'nin haberine göre, İran’a yönelik ekonomik yaptırımların delinmesi davasına 2019 yılında sanık olarak eklenen Halkbank’ın temyiz başvurusuna ilişkin duruşma Anayasa Mahkemesi’nde başladı. Bugünkü duruşmada mahkeme, tarafların sözlü savunmalarını dinledi.

Halkbank’ın savunma avukatları ve savcılık en fazla 30 dakikada iddia ve savunmalarını sunduktan sonra, mahkeme heyetinin sorularını da yanıtladı.

Kararın ne zaman açıklanacağı konusunda ise yetki tamamen Anayasa Mahkemesi’ne bağlı bulunuyor. Bazı hukukçular gerekçeli kararın birkaç ay içinde açıklanabileceğini belirtse de bazı hukukçulara göre açıklama 2023 yılı sonuna sarkabilir.

'BUGÜN AÇIKLANMASI ZOR'

Reza Zarrab davasında yargılanan eski genel müdür yardımcısı Hakan Atilla’nın savunma ekibinde yer alması için Halkbank tarafından Türkiye’den ABD’ye gönderilen Avukat Halil Uzun, VOA Türkçe ’ye dava süreciyle ilgili görüşlerini aktararak, Halkbank davasında alınacak kararın, bugün yapılacak duruşma sonrasında hemen açıklanmasının, “yasal bir engel olmasa da oldukça zor bir ihtimal” olduğunu söyledi.

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