Marmara'da deprem
Marmara Denizi, Yalova Çınarcık açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Marmara Denizi, Yalova Çınarcık açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Meydana gelen deprem İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Ümraniye ve Maltepe'de de hissedildi.
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