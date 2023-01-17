Marmara'da deprem

Marmara Denizi, Yalova Çınarcık açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Marmara'da deprem

Marmara Denizi, Yalova Çınarcık açıklarında 3.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Meydana gelen deprem İstanbul'un Anadolu Yakası'nda Ümraniye ve Maltepe'de de hissedildi.

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