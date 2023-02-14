Anlaşmazlık sona erdi; İzmir Hilton Oteli depremzedeler için açılacak

2020 yılında kapanan İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu Hilton Oteli, depremzedeler için açılacak.

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Anlaşmazlık sona erdi; İzmir Hilton Oteli depremzedeler için açılacak

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Hilton Otel'in depremzedelere açılacağını açıkladı. 

2020 yılında kapanan yüzde 23,5 payla İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ortağı olduğu Hilton Oteli'nin depremzedelere açılması diğer ortak Ata Holding tarafından "binanın satılacağı" gerekçesiyle reddedilmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, bugün Twitter'dan yaptığı açıklamada "Hilton Oteli'ni depremzedelerimizin kullanımına açıyoruz. Yüzde 23,5 ortağı olduğumuz Hilton Oteli binası için büyük ortak Ata Holding ile yaptığımız görüşmeler olumlu sonuçlandı. Teknik inceleme ve düzenlemenin ardından otel geçici konaklamaya açılacak" dedi. 

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