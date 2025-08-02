Ankara'yı Sağanak Vurdu, Yollar Göle Döndü

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara’da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış bazı ilçelerde hayatı felç etti. Yoğun yağış sele neden oldu.

Ankara’nın Beypazarı, Sincan, Haymana ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı, bazı yollar göle döndü.

Kaynak: İHA