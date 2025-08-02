Ankara'yı Sağanak Vurdu, Yollar Göle Döndü

Ankara'da sağanak yağış akşam saatlerinden itibaren etkili oldu. Kentin bazı ilçelerinde sel meydana geldi.

Ankara'yı Sağanak Vurdu, Yollar Göle Döndü
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Ankara’da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış bazı ilçelerde hayatı felç etti. Yoğun yağış sele neden oldu.

Ankara’nın Beypazarı, Sincan, Haymana ilçelerinde etkili olan sağanak ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Akşam saatlerinde aniden başlayan fırtına ve sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su taşkınları yaşandı, bazı yollar göle döndü.

Bu Akşam Başlıyor! Ankara ve Konya İçin Kritik UyarıBu Akşam Başlıyor! Ankara ve Konya İçin Kritik UyarıGüncel

Kaynak: İHA

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