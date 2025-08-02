Bursa'da KYK Yurdunda Korkutan Yangın

Bursa'daki KYK yurdunda henüz nedeni bilinmeyen bir yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.

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Bursa’da Kredi ve Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı 5 katlı erkek öğrenci yurdunda çıkan yangın yürekleri ağızlara getirdi.

Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede kontrol altına alındı.

Bursa'da KYK Yurdunda Korkutan Yangın - Resim : 1

Yangın, saat 21.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi’nde bulunan 5 katlı KYK erkek öğrenci yurdunda çıktı. Alevlerin yükseldiğini görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin kısa süreli müdahalesinin ardından kontrol altın alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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Kaynak: DHA-İHA

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