Bir kadın daha boşanma aşamasındaki erkek tarafından katledildi

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir kişi boşanma aşamasındaki eşini bıçaklayarak öldürdü.

Alınan bilgiye göre, Nalıllan ilçesi Çayırhan Mahallesi’nde gece meydana gelen olayda, Uğur Çalık, boşanma aşamasındaki eşi Suzan Çalık ile oturdukları binanın girişinde tartıştı. Uğur Çalık, 2 çocuğunun annesi Suzan Çalık’ı göğsünden bıçakladı.

Komşularının ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Suzan Çalık’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Uğur Çalık ise ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Suzan Çalık’ın cesedi yapılan inceleme sonrası Keçiören Adli Tıp Kurumu’na sevk edildi.

Kaynak: İHA