Şanlıurfa'da vahşet: İki kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu!

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yeni sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde iki kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesi, Karakoyun Mahallesi yeni sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinde dün akşam saat 20.30 sıralarında iki kişinin silahla vurulmuş olduğu ihbarını alan Jandarma ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine gitti.

Olayın olduğu işyerinde yapılan incelemede Berat Kılıç’ın av tüfeğiyle başından vurulmuş, abisi Musa Kılıç ise aynı tüfekle işyeri önünde başına bir el ateş edilerek vurulduğu tespit edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede iki kardeşinde olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşıldı.

Şanlıurfa'da vahşet: İki kardeş silahla vurulmuş halde ölü bulundu! - Resim : 1

İNCELEME BAŞLATILDI

Jandarma, olayın tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Hayatını kaybeden iki kardeşin cansız bedeni otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morgunu kaldırıldı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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