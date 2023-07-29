Marmaray'ın çarparak öldürdüğü işçinin eşi: Twitter'dan öğrendim

Medyascope'a konuşan Saraç, “O gün eşime telefon ettim ama ulaşamadım. Twitter’da gezinirken aniden eşimin geçirdiği kazanın haberleriyle karşılaştım. Kazadan yaklaşık 4 saat sonra sosyal medyadan eşimin vefat ettiğini öğrendim" dedi.

Saraç, kendisiyle iletişime geçilmemesini, sendikadan bir destek görmediğini belirterek, şöyle konuştu:

"Normalde Marmaray’da gündüz hasar ve problem tespiti, gece de çalışmalar yapılır. Telefon gelmiş ve Zeytinburnu’na geçmeleri söylenmiş. Sanıyorum olay, orada hemen olmuş. Ben de henüz ayrıntıları bilemiyorum. Olay hâlâ inceleme aşamasında. Dava daha savcılığa geçmediği için detaylara çok hakim değilim. Tek öğrenebildiğim eşim ve çalışma arkadaşlarının o sırada Marmaray tren yolunda araştırma ve tespit yaptıkları ve çalışma yapacaklarına dair bilgiyi telsizden geçtikleri. Bu bilgiler kayıtlarda mevcut. Ama ben ciddi ihmal olduğunu düşünüyorum. Avukatım ise ihmal olup olmadığının ancak bilirkişi raporuyla belirlenebileceğini söylüyor. O nedenle dosyanın savcılığa intikal etmesini bekliyorum.

"EŞIMIN ÖLDÜĞÜ HABERİNİ DAHİ ALAMADIĞIM BİR SENDİKAYA DAVAYI NASIL EMANET EDERİM?”

Kaza sonrası hiçbir yetkilinin kendisiyle iletişime geçmediğini dile getiren Pınar Saraç, cenazeye de sadece Güctekin’in üye olduğu Demiryol-İş Sendikası Haydarpaşa Şube Başkanı Selahattin Çelimli’nin bir grupla geldiğini anlattı. Saraç, şunları söyledi:

“‘Bana neden haber vermediniz? Aile zaten haber vermedi. Siz oradaydınız. ‘Bu kimin sorumluluğu dahilinde?’ diye sorduğumda, olayı çok farklı bir duygusal boyuta taşıyorlar. Bu konuyla ilgili iletişim kuramayacağımızı anlayıp ben konuyu uzatmadım. Cenazede benim röportaj yapmama müdahale ettiler, kendileri de bir şey konuşmadılar. Konuyla ilgili herhangi bir bilgi vermediler. ‘Sen bırak, bununla biz ilgilenelim’ tarzı bir şey söylediler. Ben eşimin öldüğü haberini dahi alamadığım bir sendikaya güvenip böyle bir davayı nasıl bırakabilirim? Yani bu talep zaten mantık çerçevesinde bir talep değil.”