KPSS'ye girenler dikkat: Sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu!

KPSS'ye girecek adaylar bugün sınav sıralarında ter döküyor. İlk oturumun başladığı sınavın sonuçlarının ne zaman açıklanacağı belli oldu. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "25 Ağustos civarlarında, ağustosun sonuna doğru sınav sonuçlarını ilan edeceğiz" dedi.

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KPSS'ye girenler dikkat: Sonuçların ne zaman açıklanacağı belli oldu!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Amacımız kamu kurumlarının ihtiyacı olan personel için yine bir kamu kurumu olan ÖSYM aracılığıyla sağlıklı, güvenli, geçerli, adil ve tutarlı bir şekilde bu sınavı gerçekleştirmek." dedi.

Ersoy, KPSS Alan Bilgisi oturumları öncesi Ankara Hacı Bayramı Veli Üniversitesi Hukuk Fakültesi yerleşkesine gelerek sınava girecek adaylarla ve salon görevlileriyle sohbet etti, adaylara başarı diledi.
Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu Onur Altay, Ersoy'a, "Hedefim 90 puan alıp uzman olmak. Genel kültür sınavım tam puana yakın gelecek ama genel yetenek kötü geçti. Türkçede çok uzun paragraflar olduğu için odaklanamadım." dedi.

Sınav binasını ziyaret eden Ersoy, yetkililerden sınava girecek aday sayısına ilişkin bilgi aldı.
Daha sonra basın mensuplarına açıklama yapan Ersoy, KPSS'nin geçen hafta başladığını ve sınav sürecinin 6 Ağustos'ta sona ereceğini hatırlatarak, "Geçen hafta Genel Kültür-Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri, bu hafta KPSS Alan ve önümüzdeki hafta da ÖABT ve din meslek sınavlarını yapıp süreci tamamlayacağız." ifadesini kullandı.

KPSS Alan Bilgisi sınavının, bugün ve yarın 9 farklı alanda, 3 ayrı oturumda uygulanacağını belirten Ersoy, 183 bin 252 adayın sınava gireceğini söyledi.

25 AĞUSTOS'TA AÇIKLANACAK

35 il merkezinde, 488 okulda sınavın uygulanacağını belirten Ersoy, "6 bin 600 civarında salonda adaylarımızı sınava alacağız. 24 bin civarında görevlimiz bu sınavın sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için hizmet ediyorlar. Amacımız kamu kurumlarının ihtiyacı olan personeli yine bir kamu kurumu olan ÖSYM aracılığıyla sağlıklı, güvenli, geçerli, adil ve tutarlı bir şekilde bu sınavı gerçekleştirmek. Şimdiye kadarki süreç güzel geçti." diye konuştu.

ÖSYM Başkanı Ersoy, KPSS'ye tüm oturumlar dahil 2 milyon 200 bin adayın başvurduğunu, 25 Ağustos'ta sınav sonuçlarını ilan edeceklerini söyledi.

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