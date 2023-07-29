Gezi tutuklusu Mücella Yapıcı'dan Akbelen ve Cudi paylaşımı

Akbelen'de kesilen ağaçlar için yurttaşların direnişi sürerken, Cudi'de de orman yangını sürüyor. Gezi tutuklusu Mücella Yapıcı Akbelen ve Cudi Ormanları için paylaşıımda bulundu.

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Gezi tutuklusu Mücella Yapıcı'dan Akbelen ve Cudi paylaşımı

Gezi tutuklusu Mücella Yapıcı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Kalbimiz, aklımız Cudi'de yanan, Akbelen'de hukuksuzca kesilen ormanlarımızda..." ifadeleri kullanıldı.

Gezi tutuklusu Mücella Yapıcı, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Akbelen'deki doğa katliamına direnenlere selam gönderirken Cudi'de günlerdir süren ve müdahale edilmeyen orman yangınına da vurgu yaptı.

Yapıcı, "Geleceğimizin üç beş kuruş için talan edilmesini, yanmasını durdurmak için varıyla yokuyla çırpınan dostlar, güzel bir dünyayı ve bu mücadeleniz var edecek" diye yazdı.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Mücella Yapıcı Gezi davası Akbelen Ormanı
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