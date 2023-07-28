Belediye SMS'le uyardı: Keşan'ın 45 günlük suyu kaldı!

Edirne'nin Keşan ilçesine içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesinin 4 milyon metreküpe gerilemesi ve ilçenin susuz kalma tehlikesiyle karşı karşıya kalması üzerine, vatandaşlar belediye tarafından gönderilen SMS’lerle uyarılmaya başlandı.

Belediye SMS'le uyardı: Keşan'ın 45 günlük suyu kaldı!

Yaklaşık 65 bin nüfuslu Keşan'a içme suyu sağlayan ve 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranı kuraklık nedeniyle 4 milyon metreküpe kadar düştü.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, bir hafta önce yaptığı açıklamada, ilçenin 45 günlük suyunun kaldığını açıkladı. Keşan Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürü Erhan Başaran, 56 milyon metreküp kapasiteli barajın doluluk oranının kuraklık nedeniyle 4 milyon metreküpe düştüğünü belirtti.

Başaran, “Bu 4 milyon metreküp sudan ölü hacim ve yüksek sıcaklıklardan kaynaklanan buharlaşmayı düştüğümüzde 1 milyon metreküp kullanılabilir su kalacağını öngörüyoruz. Bu da yaklaşık 45 günlük suyumuz kaldığı anlamına geliyor." dedi.

Belediye vatandaşları SMS göndererek uyarıda bulundu. SMS’lerde suyun bilinçli kullanılması istenerek, “Çevrenizde halı yıkayan, bahçesini sulayan, araçlarını yıkayanları ve suyu bilinçsizce kullananları uyarın ya da Alo 153 Hattı’mızı arayarak bize bildirin.” denildi.

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