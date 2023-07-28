Çeşme'de yurttaşlar "halk plajı" için ihaleye girdi: Kıyıların kiralanması Anayasa'ya aykırı

Çeşme’de ücretsiz bir şekilde denize girilen sayılı koylardan biri olan Gücücek Koyu, 11 Temmuz’da T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından ihaleye çıkarıldı. İhaleden İzmir Çevre Müdürlüğü’nün haberinin olmaması ve doğal sit olanı olan bu bölgenin koruma kararının olmasına rağmen yapılan ihale duyurusu tepki çekerken anayasal hak olan denize girme hakkının engellenmek istemesi çevrecileri harekete geçirdi.

Artı Gerçek'in haberine göre, dokuz sitenin kurduğu Gücücek Koyu Doğal Yaşam Koruma Derneği (GUDODER), yıllardır halkın özgürce yararlandığı Gücücek Koyu’nun kiralanmasına engel olmak için ihaleye katılarak en yüksek teklifi verdi.

İHALEDE SÜRPRİZ SONUÇ

2 bin 161 metrekare büyüklüğündeki halk plajının 3 yıllık kiralama ihalesine 6 talipli katıldı. İhaleyi, yöre halkının kurduğu Biz Gücücek Koyu Doğal Yaşamı Koruma Derneği, KDV dâhil yıllık 67 milyon 440 bin TL teklif vererek kazandı. Dernek, kira bedeli yüksek olduğu için koyun işletilemeyeceğini belirterek ihalenin iptal edilmesini isteyecek ve 30 Temmuz Pazar günü saat 17.00’de Gücücek Koyu'nda basın açıklaması yapılacak.

ÜCRETSİZ OLARAK DENİZE GİRİLEN NADİR YERLERDEN BİRİ

Gücücek Koyu’nun Çeşme’de halkın ücretsiz olarak denize girebildiği nadir yerlerden biri olduğunu belirten dernek başkanı avukat Seher Gacar, "Bu koy, civarda bulunan 9 site ve Ovacık köylüleri tarafından uzun yıllardır kullanılıyor. 6-7 yıl kadar önce Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu koy yine kiraya verildi. Kiracı firma çok sayıda hukuksuz uygulama yaptı, doğal sit alanına büyük zarar verdi. Halkın haklı mücadelesiyle kira sözleşmesi fesedilerek koy geri kazanıldı. Bir benzeri geçen yıl Çiftlikköy-Altınkum'da yaşandı. Yine halkın haklı mücadelesiyle plaj işletmesinin ruhsatı iptal edildi” dedi.

'SAHİLİN MAHVEDİLMESİNE ENGEL OLMAK İSTEDİK'

Sahillerin ihale ile kiralanmasına karşı olduklarını vurgulayan Gacar “Dernek olarak, Anayasa ile teminat altında olan halkın sahilleri özgürce kullanma hakkını korumak istiyoruz. 20-30 yıldır halkın özgürce yararlandığı Gücücek Koyu'nun kiralanmasına karşıyız. Maalesef kısa bir süre önce bakanlığın yine bu koyu ihaleye çıkardığını öğrendik. Koyun halkın kullanımına kapatılmasına, ticari kâr hırsıyla bir kez daha doğal sit alanı olan bu sahilin mahvedilmesine engel olmak için biz de ihaleye katıldık. En yüksek teklif derneğimiz tarafından verildi” diye konuştu.

İHALENİN İPTALİNİ İSTEYECEKLER

İhalenin iptal edilmesini isteyeceklerini anlatan Gacar “Amacımız kuruluşumuzdan bu yana aynı; sahiller halkındır, girişi ücretli olamaz. Halkın denize girmek için ne özel teşebbüse ne de devlete ücret ödemesini doğru bulmuyoruz. Bu aşamadan sonra üyelerimiz ve yönetim kurulumuz ile görüşerek ihalenin iptali ve Gücücek Koyu'nun halk plajı olarak kalması için 30 Temmuz Pazar günü saat 17.00’de basın açıklaması yapmaya karar verdik. Başta Ovacık halkı olmak üzere tüm çevreci dostlarımızı basın açıklamasına davet ediyoruz" dedi.

'İŞLETMECİLER SÖZLEŞMELERE UYMUYOR'

Çeşme Çevre Platformu Sözcüsü Ahmet Güler de “Buraya devlet ecrimisil usulüyle kiraya veriyor. Kira sözleşmesinde doğanın korunması, belirli bir metrekare büfe ve plajın halkın kullanımına açık kalması gibi maddeler yer alıyor ama pratikte iş başka yürüyor. Bu kira sözleşmesini eline alan buraya dozerle dalıyor. Gelenlere de kira sözleşmesini gösteriyor. Kimse de incelemediği için tam olarak ‘devletle sözleşmesi var’ deyip geri dönüyor” diye konuştu.

'ÜCRETSİZ HALK PLAJI SAYISI BİR ELİN PARMAKLARINI GEÇMEZ'

Plajların etrafının bir süre çitlerle çevrildiğini ve tamamen işgal edildiğini de dile getiren Güler “Bir süre sonra etrafını çeviriyorlar, tamamen işgal ediyorlar ve kimseyi sokmuyorlar. Bu Çeşme’de o kadar sık yaşadığımız bir olay ki ‘Burası benim’ diyor. Bakanlığa şikayet ediyoruz sözleşmeye aykırı davrandıklarını belirterek ama orada da birilerini ayarlıyorlar ve bakanlık bir daha ilgilenmiyor. Halbuki sözleşmeyi fesh etmeleri lazım. Sadece büfe olması gerekirken bir süre sonra diskotek, gece kulübü oluyor. Çeşme’de ücretsiz plaj sayısı neredeyse bir elin parmakları kadar kaldı. Beş ücretsiz plaj çıkmaz" dedi.

'KIYILARIN KİRALANMASI ANAYASAYA AYKIRI'

Kıyıların halka kapatılmasının anayasal suç olduğunu söyleyen avukat Şehrazat Mercan da “Anayasanın 3. bölümünde 43. maddede; 'Kıyılar devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Sahil şeritlerinde yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir' ifadesi yer alıyor. Kamu yararı gözetilecek yerde kiralamaya gidilmesi anayasaya aykırıdır. Kıyılar kuşatıldı. Denize ulaşmak temel insan hakkıdır. Asla kiralamaya açılmamalı, aksine belediyelerin bunu düzenlemesi gerekiyor. Bu kiralamada kamu yararı yoktur. Herkes çıkıp hakkını aramalı” diye konuştu.