Resmi Gazete'de yayımlandı: Eskişehir'de yasak!
Resmi Gazete'de yayımlanan 2023-2024 Merkez Av Komisyonu Kararı neticesinde, Eskişehir il sınırları içerisinde keklik türlerinin avlanması yasaklandı.
Eskişehir il sınırları içerisinde 2023-2024 Merkez Av Komisyonu Kararı neticesinde keklik türlerinin avlanması yasaklandı.
Eskişehir il sınırları içerisinde 32262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023-2024 Merkez Av Komisyonu Kararı neticesinde; Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce keklik türlerine ilişkin kota verilmeyecek.
Yasakla ilgili Eskişehir Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İlimiz sınırları içerisinde keklik popülasyonunun artması için söz konusu yasağa uyulması dair gerekli hassasiyetin gösterilmesini kamuoyundan talep ediyoruz. Tüm ihbar ve şikâyetleriniz için 112 çağrı merkezini arayabilirsiniz."
Kaynak: Gerçek Gündem
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