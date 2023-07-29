Resmi Gazete'de yayımlandı: Eskişehir'de yasak!

Eskişehir il sınırları içerisinde 2023-2024 Merkez Av Komisyonu Kararı neticesinde keklik türlerinin avlanması yasaklandı.

Eskişehir il sınırları içerisinde 32262 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2023-2024 Merkez Av Komisyonu Kararı neticesinde; Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nce keklik türlerine ilişkin kota verilmeyecek.

Yasakla ilgili Eskişehir Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İlimiz sınırları içerisinde keklik popülasyonunun artması için söz konusu yasağa uyulması dair gerekli hassasiyetin gösterilmesini kamuoyundan talep ediyoruz. Tüm ihbar ve şikâyetleriniz için 112 çağrı merkezini arayabilirsiniz."

Kaynak: Gerçek Gündem