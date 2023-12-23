Ankara'da pazar günü bu yollar trafiğe kapatılacak

Ankara Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 24 Aralık pazar günü 13.30-17.00 saatleri arasında Anadolu Meydanı'nda düzenlenecek Büyük Gazze Yürüyüşü ve Mitingi nedeniyle yarın saat 23.00'den itibaren, ihtiyaç olması halinde, Anıt Caddesi'nin Turgut Reis Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü trafiğe kapatılacak.

Pazar günü saat 10.30'dan itibaren etkinlik sona erene kadar ise kapatılacak yollar şöyle:

Anıt Caddesi ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Gençlik Caddesi'nin Akdeniz Caddesi kesişimi ile Anıt Caddesi kesişimi arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Dögol Caddesi'nin Beşevler Kavşağı ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, GMK Bulvarı'nın Strazburg Caddesi kesişimi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü, Celal Bayar Bulvarından Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesinden Celal Bayar Bulvarına bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Hipodrom Caddesinden Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesinden Hipodrom Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, İstanbul Caddesinden Kazım Karabekir Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar ile Kazım Karabekir Caddesinden İstanbul Caddesine bağlantıyı sağlayan yan varyantlar, Kazım Karabekir Caddesi'nin İstanbul Caddesi ile Anadolu Meydanı arasında kalan bölümü çift yönlü araç trafiğine kapatılacak.

Ayrıca pazar günü saat 10.30'dan itibaren Anadolu Meydanı Ankaray Durağı etkinlik sona erene kadar kapalı kalacak.

Yurttaşların mağdur olmamaları için öncelikle toplu taşıma araçlarını kullanmaları gerekiyor.

KOŞU NEDENİYLE KAPATILACAK YOLLAR

Atatürk'ün Ankara'ya gelişinin 104'üncü yıl dönümü kutlamalarıyla ilgili olarak ise yine pazar günü saat 10.30'da Dikmen Keklikpınarı'ndan başlayarak Anıttepe Sporpark Caddesi'nde sona erecek olan 88. Büyük Atatürk Koşusu nedeniyle de bazı yollar kapalı olacak.

Dikmen Caddesi, Cevizlidere Caddesi, Türk Ocağı Caddesi, Akdeniz Caddesi, Anıttepe Sporpark Caddesi güzergahındaki başlangıç ve varış noktaları ve buraya açılan cadde ve sokakların tamamı çift yönlü olarak koşunun başlamasından 15 dakika önce araç trafiğine kapatılacak.