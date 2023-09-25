Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri isyan etti: Cumhurbaşkanı duysun, bu zam nereye kadar gidecek?

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile halkı karşı karşıya getirmeye çalışan, öğrenci ve serbest kartlıları otobüslere almayan Özel Halk Otobüsü Odası'nın basın açıklamasında bir esnaf isyan etti.

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Ankara'da özel halk otobüsü şoförleri isyan etti: Cumhurbaşkanı duysun, bu zam nereye kadar gidecek?

Ankara'da daha önce bazı ücretsiz yolcuları taşımayacağını ve bugün kontak kapatacağını açıklayan özel halk otobüsçüleri, yurttaşları mağdur etmemek için bu girişimlerinden vazgeçtiklerini ancak artan maliyetler nedeniyle otobüslerini Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne satmak istediklerini söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ile halkı karşı karşıya getirmeye çalışan, öğrenci ve serbest kartlıları otobüslere almayan Özel Halk Otobüsü Odası'nın basın açıklamasında ise bir esnaf isyan etti:

"Bizim esas meselemiz akaryakıt, mazot, hükümet. Bizim belediye meclisiyle, AKP olsun, MHP olsun, CHP olsun, İYİ Parti olsun bizim onlarla sorunumuz yok. Mansur Bey'le de hiç problemimiz yok; Allah razı olsun gelir desteğimizi veriyor. Bizim en büyük problemimiz... Ya Türkiye bu kadar mı uyuyor! Ya bir mazota dur diyen yok. Benim anam alzheimer anam... ülke böyle yönetilmez, o yönetir ya! Zamlarla, vergilerle ülke yönetilmez. Ya Cumhurbaşkanı duysun, bu zamlar nereye kadar gidecek! Ne zaman dur diyecekler?"

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