İngiliz basını Acun Ilıcalı'nın servetini yazdı: Yaklaşık 100 milyon dolar

2022 yılında Championship ekiplerinden Hull City’i satın alarak İngiltere’de gündem olan Acun Ilıcalı’nın serveti İngiliz basınında gündem oldu. İddiaya göre 54 yaşındaki Ilıcalı'nın net serveti yaklaşık 100 milyon dolar.

FLW'nin haberinde Acun Ilıcalı'nın şirketi ACUNMEDYA'nın 2022 yılında İngiliz futbol kulübü Hull City'nin yüzde 100'ünü Mısırlı iş insanı Assem Allam'dan satın aldığı belirtildi.

Haberde '54 yaşındaki Ilıcalı'nın net serveti yaklaşık 100 milyon dolar olduğu' belirtildi. FLW ise net servetinin 61.14 milyon dolar olduğunu, diğer akışlarla birlikte toplam servetinin yaklaşık 97,82 milyon dolardan 'fazla' olduğunu tahmin ediyor.

TV8, TV8,5 VE EXXEN’in de sahibi olan Acun Ilıcalı 8 ülkede program yapıyor.

İngiltere Championship’te 8. hafta geride kalırken Hull City 4 galibiyet 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 15 puanla 4. sırada bulunuyor.