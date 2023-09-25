Ukrayna: Rusya'nın Karadeniz Filo Komutanı Sokolov öldürüldü

Ukrayna Özel Kuvvetleri, Rusya'nın Karadeniz Filosu Komutanı Amiral Viktor Sokolov'un Kırım'ın Sivastopol Limanı'na yönelik saldırıda öldürüldüğünü iddia etti.

Reuters'ın haberine göre, Rusya Savunma Bakanlığı, ajansın söz konusu haberi teyit edip edemeyeceklerine ya da yalanlayıp yalanlamayacaklarına yönelik sorusuna yanıt vermedi. Rusya'nın 2014 yılında uluslararası hukuka aykırı bir şekilde ilhak ettiği Kırım'da 22 Eylül Cuma günü düzenlenen saldırıya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Özel Kuvvetleri, saldırının Rusya Donanması'nın lider kademesinin toplantısını hedef aldığını söyledi.

'34 KİŞİ ÖLDÜ, 105 KİŞİ YARALANDI'

Ukrayna Özel Kuvvetleri, konuya ilişkin olarak Telegram kanalından yaptığı açıklamada, "Rus Karadeniz Filosu'nun karargahına yönelik saldırının ardından 34 yetkili öldü; bunların arasında Rus Karadeniz Filosu Komutanı da bulunuyor. 105 işgalci ise yaralandı. Karargah binası eski haline getirilemedi" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Ukrayna'nın ölü ve yaralı sayılarıyla ilgili bilgiyi nasıl edindiği netlik kazanmadı.

UKRAYNA: FİLONUN ÜST DÜZEY İSİMLERİ DE ÖLDÜ

Özel Kuvvetler, 23 Eylül Cumartesi günü de bir açıklama yaparak Ukrayna'nın karargaha yönelik saldırısında aralarında filonun üst düzey isimlerinin de olduğu kişilerin öldüğü ve yaralandığını ileri sürmüştü. 'Yengeç Kapanı' ismi verilen operasyon hakkında açıklama yapan Özel Kuvvetler, operasyonun Rusya Donanması'nın üst düzey isimlerinin toplandığı bir zamana denk getirildiğini ve saldırı sonucunda 'filonun üst düzey liderleri de dahil' onlarca kişinin öldüğünü ve yaralandığını iddia etmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan açıklamada ise "Bugün öğleden sonra Kiev rejimi Sivastopol şehrine füze saldırısı yaptı. Saldırı püskürtülürken, 5 füze hava savunma sistemleri tarafından düşürüldü. Saldırı sonucunda Karadeniz Donanmasının tarihi karargah binası hasar gördü" ifadeleri kullanılmıştı. Açıklamada, saldırının ardından bir Rus askerinden haber alınamadığı bildirilmişti.