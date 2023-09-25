The Office dizisi geri dönüyor

2013 yılında final yapmasına rağmen hâlâ en çok izlenen dizilerden birisi olan The Office dizisinin yeniden çekileceği iddia edildi. Dizinin yönetmeni Greg Daniels diziyi yeniden başlatmayı planlıyor.

Son Güncelleme:
The Office dizisi geri dönüyor

2001 yılında Ricky Gervais ve Stephen Merchant tarafından İngiliz kanalı BBC için geliştirilen 'The Office', 2005’te Amerikan kanalı NBC’ye uyarlanmıştı. Steve Carell'in başrolünde olduğu dizi 2005 yılında başlamış 2013'te 9'uncu sezonla ekranlara veda etmişti.

2013'ten bu yana en çok izlenen dizilerden olan The Office'in yeniden çekilmesi gündemde. Bu iddia fenomen dizinin hayranlarını heyecanlandırırken dizi, bu sefer Avusturalya'da çekiliyor.

'The Office' dizisi tarihinde ilk kez kadın baş karakter rol alacak. Avustralya uyarlamasında Hannah Howard karakterini Felicity Ward canlandıracak.

Son Güncelleme:
İtalyan mafyasının 'son baba'sı öldü İtalyan mafyasının 'son baba'sı öldü
Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'dan kötü haber! Günlerdir hastanedeydi Deniz kazası geçiren Ali Sabancı'dan kötü haber! Günlerdir hastanedeydi
Binlerce Yıllık Şifa Kaynağı: İbn-i Sina'nın Önerdiği 3 Baharat Binlerce Yıllık Şifa Kaynağı: İbn-i Sina'nın Önerdiği 3 Baharat
İktidara yakın medya yalan haberle İBB'yi hedef aldı: Sanatçının eseri kara propaganda malzemesi yapıldı İktidara yakın medya yalan haberle İBB'yi hedef aldı
'Ejderha adam' yeni kararını duyurdu: 10 yıldır seks yapmıyorum, penisimi keseceğim 'Ejderha adam' yeni kararını duyurdu: 10 yıldır seks yapmıyorum, penisimi keseceğim
Saddam Hüseyin'in torunu Irak halkını sokağa çağırdı: Binlerce şehit vermeye hazırız! Saddam Hüseyin'in torunu Irak halkını sokağa çağırdı!
ÇOK OKUNANLAR
Sezgileri en güçlü 4 burç belli oldu! Hissettikleri her şey çıkıyor Sezgileri en güçlü 4 burç belli oldu
Kuyumcularda yeni dönem: Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak Altın fiyatları arasındaki fark ortadan kalkacak
SGK Başuzmanı milyonları ilgilendiren Bağ-Kur düzenlemesine ilişkin detayları açıkladı: Bu kişiler yararlanamayacak! İşte Bağ-Kur düzenlemesine ilişkin detaylar: Bu kişiler yararlanamayacak!
Milyonluk 'kargo' vurgunu: Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı! Paravan şirkete ihracat ödülü verildiği ortaya çıktı!
Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı: İşte İstanbul’un sigortalılık oranı… Olası İstanbul depremi için en riskli 15 ilçe sıralandı