The Office dizisi geri dönüyor

2001 yılında Ricky Gervais ve Stephen Merchant tarafından İngiliz kanalı BBC için geliştirilen 'The Office', 2005’te Amerikan kanalı NBC’ye uyarlanmıştı. Steve Carell'in başrolünde olduğu dizi 2005 yılında başlamış 2013'te 9'uncu sezonla ekranlara veda etmişti.

2013'ten bu yana en çok izlenen dizilerden olan The Office'in yeniden çekilmesi gündemde. Bu iddia fenomen dizinin hayranlarını heyecanlandırırken dizi, bu sefer Avusturalya'da çekiliyor.

'The Office' dizisi tarihinde ilk kez kadın baş karakter rol alacak. Avustralya uyarlamasında Hannah Howard karakterini Felicity Ward canlandıracak.