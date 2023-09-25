The Office dizisi geri dönüyor
2013 yılında final yapmasına rağmen hâlâ en çok izlenen dizilerden birisi olan The Office dizisinin yeniden çekileceği iddia edildi. Dizinin yönetmeni Greg Daniels diziyi yeniden başlatmayı planlıyor.
2001 yılında Ricky Gervais ve Stephen Merchant tarafından İngiliz kanalı BBC için geliştirilen 'The Office', 2005’te Amerikan kanalı NBC’ye uyarlanmıştı. Steve Carell'in başrolünde olduğu dizi 2005 yılında başlamış 2013'te 9'uncu sezonla ekranlara veda etmişti.
2013'ten bu yana en çok izlenen dizilerden olan The Office'in yeniden çekilmesi gündemde. Bu iddia fenomen dizinin hayranlarını heyecanlandırırken dizi, bu sefer Avusturalya'da çekiliyor.
'The Office' dizisi tarihinde ilk kez kadın baş karakter rol alacak. Avustralya uyarlamasında Hannah Howard karakterini Felicity Ward canlandıracak.
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