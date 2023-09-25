'Ejderha adam' yeni kararını duyurdu: 10 yıldır seks yapmıyorum, penisimi keseceğim

Kendini ejderhaya benzetme çalışmaları ile adını duyuran Richard Hernandez, şimdi yeni bir kararını açıkladı.

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'Ejderha adam' yeni kararını duyurdu: 10 yıldır seks yapmıyorum, penisimi keseceğim

Tiamat Legion Medusa olarak bilinen Richard Hernandez, kendini ejderhaya benzetme çalışmaları ile basında yer bulmuştu. Şimdi yeni bir kararını açıkladı.

62 yaşındaki adam uzun yıllardır kendini ejderhaya benzetmeye çalışıyor. Bunun için gözlerine yeşil dövme yaptırdı. Kafasına 18 boynuz taktırdı. Kulak ile burun kısmındaki kemikleri aldırdı. Henüz halen istediği şekli alamadığını söyleyen bu tuhaf adam yeni bir kararını açıkladı.

10 yıldan fazladır seks yapmadığını söyleyen Richard Hernandez, seksi sıkıcı bulduğunu belirtti ve yakın zamanda penisini keseceğini açıkladı.

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