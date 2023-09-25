İtalyan mafyasının 'son baba'sı öldü

DW Türkçe'nin haberine göre, İtalya'nın en ünlü mafya liderlerinden Messina Denaro 61 yaşında öldü.

Otuz yıl boyunca polisten kaçan ve geçen Ocak ayında yakalanan Messina Denaro, kolon kanseri tedavisi görüyordu.

İtalyan basını, durumu kötüye gittiği için geçen ay L'Aquila kentindeki yüksek güvenlikli cezaevinden hastaneye sevk edilen Messina Denaro'nun Cuma gecesinden beri bitkisel hayatta olduğunu belirtmişti.

L'Aquila Belediye Başkanı Pierluigi Biondi, Messina Denaro'nun ölümünün "şiddet ve kan dolu bir hikâyeyi sonlandırdığını" belirtti. "Herhangi bir merhamet ya da pişmanlık olmaksızın yaşanan bir ömrün ve ulusumuzun yakın tarihinin acı dolu bir döneminin kapanışı" ifadesini kullanan Biondi, cezaevi ve hastane görevlilerine, gösterdikleri "profesyonellik ve insanlıktan" ötürü teşekkürlerini sundu.

"SON BABA" OLARAK ADLANDIRILIYORDU

Mafyayla mücadele eden İtalyan savcılar Giovanni Falcone ve Paolo Borsellino'nun 1992 yılında öldürüldüğü cinayetlerin planlanmasındaki rolü dâhil, çeşitli suçlardan hüküm giyen Messina Denaro, 1993'te 10 kişinin ölümüne yol açan Roma, Floransa ve Milano bombalı saldırılarından da sorumlu tutuldu.

Messina Denaro, 12 yaşındaki Giuseppe Di Matteo'nun kaçırılmasının organize edilmesine yardım etmekten de suçlu bulunmuştu. Falcone davasında babası mafya aleyhinde delil vermesin diye kaçırılan çocuk, iki yıl saklı tutulduktan sonra öldürülmüştü.

16 Ocak'ta Sicilya'nın başkenti Palermo'daki özel bir sağlık kliniğinin önünde yakalanan Messina Denaro, İtalyan basını tarafından "son baba" olarak adlandırılıyordu.

İtalyan medyasında çıkan haberlere göre, 2020 ve 2022 yıllarında sahte isimle kolon kanseri nedeniyle ameliyat edildi. Paleromo'da tedavi gördüğü kliniğin doktoru, La Repubblica gazetesine yaptığı açıklamada, Messina Denaro'nun sağlığının yakalanmadan önceki aylarda ciddi şekilde kötüye gittiğini belirtti.