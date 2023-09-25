Almanya'da TIR şoförleri grevde

BirGün'de yer alan habere göre, Polonyalı Mazur şirketi için çalışan 150 TIR şoförünün Frankfurt-Darmstadt arasındaki A5 otoyolu üzerinde yer alan Graefenhausen'de istasyonunda iki ay önce başlattığı hak mücadelesi, açlık grevine dönüştü.

Üç aydır ücretlerini alamadıkları için greve giden Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan, Belarus, Gürcistan ile Türkiye asıllı sürücüler, Polonyalı işveren adım atmayınca açlık grevine başladı.

80 çalışanın şirketten alacığının ise yarım milyon avroyu aştığı kaydedildi. Otobanın her iki yanındaki istasyonda park ettikleri araçlarda yatıp kalkan taşıma emekçileri, Avrupa Birliği'nden (AB) duruma el koymasını istedi.

14 AYDIR AİLEMİ GÖRMEDİM

Eşine ve iki çocuğuna aylardır para gönderemediğini kaydeden Ispartalı TIR sürücüsü Fatih Yıldırım çok zor durumda olduklarını belirterek, "Ben 14 aydır ailemi görmedim. Geçim sıkıntısı var. Ailelerimizin de bizlerin de psikolojisi çok bozuldu. Daha önce de şirket üzerimize milis güçler göndermiş, bizi yıldırmak istemişti. Açlık grevinin ne kadar süreceğini bilmiyoruz. O kadar yüzsüzler ki hem paramızı vermedikleri gibi iki aydır araçlarının çalışmadığı gerekçesiyle zarara uğradıklarını ve bunun bizim ödememiz gerektiğini söylüyorlar. Çok kararlıyız, bu mücadele hakkımızı almadan bitmeyecek" dedi.

Şirketle sürücüler adına görüşmeler yapan Avrupa Taşıyıcılık Çalışanları Sendikası'nda Edwin Atema, Mazur'un çalıştığı müşterilerin son durumdan rahatsız olmadığını belirterek "Bu nedenle Mazur gibi kriminaller, Avrupa'da istediği gibi at koşturuyor. Benzer iş modeline sahip pek çok şirket var. Mazur gibi şirketlerle çalışmayı seçen, TIR’larda malları olan otomobil endüstrisi, büyük şirketler, tekeller sorumluluk almalı. Sürücülerin alacaklarını onlar ödemeli" diye konuştu.

Alman Sendikalar Birliği'ne (DGB) bağlı Birleşmiş Hizmet Sendikası (Ver.di) de tedarik zincirindeki şirketlerin sürücülerin ödenmemiş alacaklarını karşılamalarını talep etti. Açıklamada, Federal Ekonomi Bakanlığı ve gümrüğün harekete geçmesi ve "ilgili tüm şirketleri sorumlu tutması" gerektiğinin altı çizildi.

MİLİS GÜÇ GÖNDERMİŞTİ

Mazur ve bağlı şirketler Avrupa’da taşımacılık yapan 120 kadar çalışan, ilkbahar aylarında altı haftalık uyarı grevinden sonra 300 bin avroluk alacaklarına ulaşabilmişlerdi. İşveren, çalışanları sindirmek ve grevi sonlandırmak amacıyla panzer benzeri araçlarla donatılmış milis güçleri göndermiş ancak Alman polisi, milis gücünü önce gözaltına almış sonra da sınır dışı etmişti.