Anlaşmaya varıldı: Hollywood ve işçi grevi bitiyor

ABD'deki senaristler stüdyo patronlarıyla yaklaşık beş aydır süren grevi sona erdirebilecek geçici bir anlaşmaya vardıklarını açıkladılar.

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Anlaşmaya varıldı: Hollywood ve işçi grevi bitiyor

Amerika Yazarlar Birliği (WGA) bunun "yazarlar için anlamlı kazanımlar ve korumalar içeren istisnai bir anlaşma" olduğunu söyledi. Ancak WGA üyelerinin son sözü söylemesi bekleniyor.

Bu, Hollywood'u on yıllardır etkileyen en uzun grev. Çoğu film ve TV, prodüksiyonunu durdurdu. Grev 2 Mayıs'ta başladı ve Kaliforniya ekonomisine milyarlarca dolara mal oldu.

WGA yönetimi ve sendika üyelerinin, grevi sonlandırmadan önce Sinema ve Televizyon Yapımcıları Birliği ile üç yıllık bir sözleşme üzerinde anlaşmaları gerekiyor.

Birliğin önerilen anlaşmayla ilgili mesajında, ayrıntıların hala kesinleşmesi gerektiği ve henüz grevin iptal edilmediği belirtilerek "Bugün itibariyle WGA grev gözcülüğünü askıya alıyoruz" denildi.

GÖRÜŞMELERE NETFLİX, DİSNEY, UNİVERSAL VE WARNER BROS PATRONLARI KATILDI

Anlaşmazlık nedeniyle Amerika'nın en popüler TV dizileri ve gece yarısı talk show'ları da dahil olmak üzere pek çok program durduruldu. Senaristler, ücret konusundaki sorunların yanı sıra yapay zekanın potansiyel olarak yeteneklerinin yerini almasından tedirginler.

Son birkaç gün içinde Netflix, Disney, Universal ve Warner Bros Discovery'nin patronlarının görüşmelere bizzat katılması yeni bir ivme kazandırdığı söyleniyor.

Temmuz ortasından bu yana grevde olan oyuncular 160 bin üyeli SAG-AFTRA sanatçılar sendikası tarafından temsil ediliyor.

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