Ermenistan'da 'darbe' girişimi
Karabağ'da ateşkes sağlanmasının ardından Ermenistan'da Başbakan Paşinyan muhaliflerinin başlattığı eylemler sürerken, 8 üst düzey komutan "darbe girişimi" iddiasıyla gözaltına alındı.
Azerbaycan'ın başlattığı askeri operasyon sonrası Karabağ'da ateşkes ilan edilmesinin ardından Ermenistan'ın başkenti Erivan'da başlayan protestolar devam ediyor.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifasını isteyenlerin başlattığı tartışma sürerken Erivan bir de 'darbe girişimi'yle sarsıldı.
Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 8 üst düzey komutanı "Yurtsever Haçlılar" grubuyla işbirliği yapmak ve darbe girişimi iddiasıyla gözaltına aldı.
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