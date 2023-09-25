Sophia Loren hastaneye kaldırıldı

Evinde düşerek yararlanan efsanevi İtalyan oyuncu Sophia Loren, acilen hastaneye kaldırılarak ameliyata alındı.

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Sophia Loren hastaneye kaldırıldı

İsviçre'deki evinde düşmesi sonrasında, biri uyluk kemiğinde olmak üzere vücudunda çok sayıda kırık oluşan Sophia Loren, acilen hastaneye kaldırıldı.

20 Eylül'de 89 yaşına giren efsanevi İtalyan oyuncunun evinin banyosunda düştüğü, kalçasında bazı kırıkların oluştuğu ve uyluk kemiğinde ameliyat gerektiren ciddi bir kırık olduğu öğrenildi.

Oyuncuya yakın kaynaklar, Loren'in ameliyatının başarılı geçtiğini ve ünlü ismin sağlık durumunun yakından takip edildiğini bildirdi. Oğulları Carlo ve Edoardo'nun hastanede yanında olduğu da gelen bilgiler arasında.

Loren, en son yönetmen oğlu Edoardo'nun "The Life Ahead" filminde rol almıştı.

Loren, 26 Eylül'de İtalya'nın Bari kentinde yeni bir restoran açmayı planlıyordu. Bu, onun adını taşıyan dördüncü restoran olacaktı. Oyuncunun aynı zamanda şehirden fahri vatandaşlık alması da planlanmıştı ancak düşüp yaralanması, yakın gelecekteki tüm planların iptal edilmesine neden oldu.

Loren, en son 80. Venedik Film Festivali kapsamında 2 Eylül'de düzenlenen Armani defilesinde kameraların karşısına çıkmıştı.

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İtalya
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