Ankara'da korkutan patlama: Alevler geceyi aydınlattı

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası olay yerinde alevler yükseldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

TIR KAZA YAPINCA PATLADI

Elmadağ Kaymakamı Alper Tanrısever tarafından yapılan açıklamada patlamanın bir tırın kaza yapması sonucu yaşandığı belirtildi. Tanrısever sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Elmadağ ilçemizde boş bir şekilde seyir halinde olan bir tırın kaza yapması sonucu tır alev almış ve tırın lastikleri ve diğer aksamında patlamalar meydana gelmiştir. Sadece yüksek ses çıkaran bu patlamalar sonucu ilçemizde herhangi bir hasar olmamıştır. Ölü veya yaralı yoktur." ifadelerini kullandı.