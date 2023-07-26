ODTÜ yasağa pankart açtı: Tutuklu milletvekili Can Atalay da unutulmadı

ODTÜ Rektörlüğü'nün 'yasak' kararına rağmen Devrim Stadyumu'ndaki mezuniyet töreninde gökkuşağı bayrağı ve pankartlar öğrenciler tarafından taşındı.

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ODTÜ yasağa pankart açtı: Tutuklu milletvekili Can Atalay da unutulmadı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mezuniyet Töreni, rektörlüğün "eleştirel pankart yasağı" ve "cumhuriyetin 100. yılı teması" şartına rağmen her yıl olduğu gibi pankartlar ve sloganlarla yapıldı.

Rektörlük, Devrim Stadyumu’ndaki yürüyüşte taşınacak pankartların kontrol edileceğini ve alana ODTÜ flaması ile ülke bayrakları haricinde bayrak alınmayacağını duyurmuştu. Devrim Stadyumu’ndaki yürüyüşe davetiye şartı getirilmiş, daha sonra bunu mezunlar için esnetmişti.

Bugün saat 18.30’da başlayan mezuniyet töreni öncesinde pankartlar güvenlik görevlileri tarafından kontrol edilerek Devrim Stadyumu’na alındı. Ancak ODTÜ’lüler kısıtlamalara rağmen yürüyüşte gökkuşağı bayrağı açtı. Öğrenciler, ‘Verşan Kök ODTÜ’ye rektör olamaz’ sloganı da attı, “Halkın vekili Can Atalay’a Özgürlük” pankartı da taşıdı.

Mezun ODTÜ'lülerin taşıdığı pankartlardan bazıları şöyle:

- Yıkılan evler, hayaller değil; diktatörler görmek istiyoruz

-Kolonların kesilmemesi gerektiğini bilmek için mimar olmaya gerek yok

- Suç unsuru barındırmayan, tehdit, hakaret, aşağılama, içermeyen pankart

- Vallahi koltuk sevdasından değil, ancak mezun olabildik

- Bu pankart AFAD tarafından kurtarılamamıştır

- Doğa sömürüsünün bekçisi 5’li çete defol

- Halkın vekili Can Atalay’a Özgürlük

- Yeni Türkiye Yüzyılı MuazZAM olacak

- KPSS’ye gireceğimiz için ailelerimiz siyasi pankarta izin vermedi

-Yiğit muhtaç olmuş genetiği değiştirilmiş kuru soğana

- ODTÜ Stadyumu davetiye ile alıyormuş, biz Devrim’e geldik

- Türk lirasını aside atsak daha yavaş erirdi

- Ankara’da dayın yoktur, mamudo kurban niye okudun?

- Hayvandan post tekelci burjuvaziden dost olmaz

- Sahip olduğumuz ne varsa mücadelemizle kazandık.

- Güzel günler gelmez bize, biz güzel günlere yürümedikçe

- Şeyhinizin ölüsü için 15 dakikada bir kalkan uçaklar şehrimize 15 gün uğramadılar, Hatay.

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