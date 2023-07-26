İzmir Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor

İzmir'in Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangının risk oluşturduğu 3 mahallenin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

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İzmir Kınık'taki orman yangını nedeniyle 3 mahalle tahliye ediliyor

İzmir'in Kınık ilçesindeki İbrahimağa Mahallesi'ndeki ormanlık alanda öğle saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangının söndürülmesi için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma sürüyor.

Kınık ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın büyüyor. Risk oluşturduğu 3 mahallenin tedbir amaçlı tahliyesine karar verildi.

15 helikopter, 7 uçak, 50 arazöz, 20 su ikmal aracı ve 7 dozerle müdahale edilen yangının yayılımının durdurulmasına çalışılıyor.

Öte yandan, Antalya'nın Kemer ilçesi Göynük Değirmendere Mahallesi'nde 24 Haziran Pazartesi akşamı saat 21.08’de başlayan orman yangını sürüyor. İzmir ve Kütahya'da da ormanlar yanmaya başladı. İzmir'in Kınık ilçesinde başlayan yangın nedeniyle alevlerin ilerlediği Çiftlik, Balaban ve Karatekeli mahalleri tedbir amacıyla boşaltıldı.

Karadan ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgede alevlere, sabah saatlerine kadar gece görüşlü helikopterlerle ve karadan müdahale edildi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren ise yangına çok sayıda helikopter ve uçak da müdahale etmeye başladı.

Bölgedeki helikopterler, denizden aldıkları suyu, yanan alanlara taşıyarak söndürme çalışmalarına destek veriyor.

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İzmir Orman yangınları
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