Ankara'da Doğal Gaz Faciası! Boruyu Kesip Ateşe Verdi

Ankara’nın Mamak ilçesinde bir evde meydana gelen patlamada evde ve çevrede ciddi hasar oluştu. Patlamada hafif yaralanan Zübeyir K.’nin iddialara göre doğal gaz borusunu kesip çakmak çaktığı belirtildi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, sabah saatlerinde Peyami Safa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın kot 1 katında gerçekleşti. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zübeyir K.’nın (35), ailesinin evde olmadığı sırada doğal gaz borusunu keserek çakmakla ateşledi. Patlamanın ardından evde yangın çıktı ve çevredeki bazı dairelerin camları kırıldı.

Ankara'da Doğal Gaz Faciası! Boruyu Kesip Ateşe Verdi - Resim : 1

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sırasında el ve vücudunda yanıklar oluşan Zübeyir K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Ankara'da Doğal Gaz Faciası! Boruyu Kesip Ateşe Verdi - Resim : 2

'KENDİSİNE ZARAR VERDİ' İDDİASI

Zübeyir K.’nin teyzesi Yeter İrdem, “Olay sabah 08.30 civarında meydana gelmiş. Annesi ve babası işe gitmiş. Zübeyir ise evde tek kalıyordu. O sırada doğal gaz borusunu kesmiş ve çakmak ile ateşlemiş. Bildiğim bu kadar. Zübeyir'in psikolojik sorunları vardı. Tedavi de görüyordu. Bu olaydan önce de birkaç defa kendisine zarar vermeye kalkmış” dedi.

Ankara'da Doğal Gaz Faciası! Boruyu Kesip Ateşe Verdi - Resim : 3

CAMLAR PATLADI

Olay sırasında binanın diğer sakinleri de büyük bir gürültü duydu. Komşu Ercan Öztürk, “Doğal gaz patlaması olduğunu fark ettik. Diğer evlerde ise camlar patladı. Dışarı çıktığımızda Zübeyir’in çığlıklarını duyduk. Ellerinde yanık vardı. Ambulansı çağırdık. Gerekeni yapıp hastaneye götürdüler. Zübeyir, ailesi ile yaşayan bekar biriydi. Psikolojik sorunları vardı. Ara ara işe girip çıkıyordu. Aşırı derecede olmasa da işsizlik ve farklı sebeplerden sıkıntıları vardı” şeklinde konuştu.

İş İnsanı Halit Yukay’ın Ölümünde İddianame Hazır: Gemi Kaptanı İçin İstenen Ceza Belli Olduİş İnsanı Halit Yukay’ın Ölümünde İddianame Hazır: Gemi Kaptanı İçin İstenen Ceza Belli OlduGüncel
Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi YaraladıKahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi YaraladıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
doğal gaz Ankara
Son Güncelleme:
Kabine Toplantısı Yarın Beştepe’de… İşte Masadaki Başlıklar Kabine Beştepe’de Toplanacak, İşte Masadaki Başlıklar
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
AFAD Duyurdu: Balıkesir'de Deprem Meydana Geldi Balıkesir'de Deprem Meydana Geldi
İstanbul’da Bölgesel Diplomasi Zirvesi: Bakan Fidan İsrail’e Baskı Çağrısı Yapacak İstanbul’da Bölgesel Diplomasi Zirvesi: Bakan Fidan İsrail’e Baskı Çağrısı Yapacak
İş İnsanı Halit Yukay’ın Ölümünde İddianame Hazır: Gemi Kaptanı İçin İstenen Ceza Belli Oldu İş İnsanı Halit Yukay’ın Ölümünde İddianame Hazır: Gemi Kaptanı İçin İstenen Ceza Belli Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut
Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin
Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı
Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada
THY İletişim Başkanı Yahya Üstün Açıkladı: Reha Muhtar Kara Listeye Alındı THY İletişim Başkanı Yahya Üstün Açıkladı: Reha Muhtar Kara Listeye Alındı