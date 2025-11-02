Ankara'da Doğal Gaz Faciası! Boruyu Kesip Ateşe Verdi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, sabah saatlerinde Peyami Safa Mahallesi'nde bulunan 3 katlı binanın kot 1 katında gerçekleşti. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Zübeyir K.’nın (35), ailesinin evde olmadığı sırada doğal gaz borusunu keserek çakmakla ateşledi. Patlamanın ardından evde yangın çıktı ve çevredeki bazı dairelerin camları kırıldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Patlama sırasında el ve vücudunda yanıklar oluşan Zübeyir K., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

'KENDİSİNE ZARAR VERDİ' İDDİASI

Zübeyir K.’nin teyzesi Yeter İrdem, “Olay sabah 08.30 civarında meydana gelmiş. Annesi ve babası işe gitmiş. Zübeyir ise evde tek kalıyordu. O sırada doğal gaz borusunu kesmiş ve çakmak ile ateşlemiş. Bildiğim bu kadar. Zübeyir'in psikolojik sorunları vardı. Tedavi de görüyordu. Bu olaydan önce de birkaç defa kendisine zarar vermeye kalkmış” dedi.

CAMLAR PATLADI

Olay sırasında binanın diğer sakinleri de büyük bir gürültü duydu. Komşu Ercan Öztürk, “Doğal gaz patlaması olduğunu fark ettik. Diğer evlerde ise camlar patladı. Dışarı çıktığımızda Zübeyir’in çığlıklarını duyduk. Ellerinde yanık vardı. Ambulansı çağırdık. Gerekeni yapıp hastaneye götürdüler. Zübeyir, ailesi ile yaşayan bekar biriydi. Psikolojik sorunları vardı. Ara ara işe girip çıkıyordu. Aşırı derecede olmasa da işsizlik ve farklı sebeplerden sıkıntıları vardı” şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA