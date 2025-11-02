Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen ve bu nedenle polislikten erken emekli edilen Okan Ö., köy kahvesinde dehşet saçtı. Av tüfeğiyle rastgele ateş açan eski polis, 2 kişiyi öldürdü, 2 kişiyi de yaraladı.

Son Güncelleme:
Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Olay, saat 21.30 sıralarında Çaycuma’ya bağlı Coburlar köyünde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Okan Ö. elindeki av tüfeğiyle köy kahvesine girerek içeride oturanlara ateş açtı.

İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Saçmalar, kahvehane sahibi Kasım Özcan (59), Aydın Özbakış (37), Gökhan G. (39) ve Hüseyin G. (67)’ye isabet etti. Yaralılar kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan kendi aracına binerek olay yerinden kaçtı.

Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı - Resim : 1

KENDİ GİDİP TESLİM OLDU

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Kasım Özcan ile Aydın Özbakış kurtarılamazken, diğer iki kişi tedavi altına alındı. Okan Ö. ise bir süre sonra Çaycuma Adliyesi’ne giderek tanıdığı bir polis memuruna teslim oldu. Olayda kullanılan av tüfeği de jandarma tarafından ele geçirildi.

Kahvehanede Dehşet! Emekli Polis 2 Kişiyi Öldürdü, 2 Kişiyi Yaraladı - Resim : 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Psikolojik rahatsızlıkları nedeniyle meslekten erken emekli edildiği öğrenilen Okan Ö. hakkında jandarma ekipleri tarafından kapsamlı soruşturma başlatıldı.

Derbi Öncesi Dolmabahçe’de Kan Döküldü! 1 Ağır YaralıDerbi Öncesi Dolmabahçe’de Kan Döküldü! 1 Ağır YaralıGüncel
Aile Kavgası Silahlı Çatışmaya Dönüştü! 2'si Ağır 7 YaralıAile Kavgası Silahlı Çatışmaya Dönüştü! 2'si Ağır 7 YaralıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Zonguldak
Son Güncelleme:
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Valilik Duyurdu! İstanbul Maratonu Nedeniyle Bu Yollar Trafiğe Kapalı Valilik Duyurdu! İstanbul'da Bu Yollar Trafiğe Kapalı
Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin
ÇOK OKUNANLAR
Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin Meteoroloji’den Beklenmedik Kasım Uyarısı! Güne Başlamadan Önce Buna Dikkat Edin
Kartal'da Panik Anları! Kolonlar Çatladı, Bina Mühürlendi Kartal'da Panik Anları! Kolonlar Çatladı, Bina Mühürlendi
Kayıp Miraç'tan Kahreden Haber! Ağaç Kesim İşine Gitmişti... Kayıp Miraç'tan Kahreden Haber! Ağaç Kesim İşine Gitmişti...
Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada Gerilim Büyüyor: Trump’tan Şok Saldırı Talimatı! Askeri Seçenek Masada
Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut Faizler Düştü, Altın Bozdurma Dalgası Başladı: Yeni Yatırım Adresi Konut