Ankara'da 4 il başkanı yerel seçim için buluştu

Yerel seçimler öncesinde ittifak tartışmaları yaşanırken Ankara’da dikkati çeken bir buluşma gerçekleşti. Millet İttifakı’nı oluşturan partilerden CHP, Saadet, Demokrat ve Gelecek partilerinin il başkanları, bir arada görüntülendi. Buluşmada İyi Parti ile DEVA Partisi il başkanlarının olmaması dikkati çekti.

T24'ten Eray Görgülü'nün haberine göre; İYİ Parti’nin seçimlerin ardından ittifakın sonlandığı gerekçesiyle toplantılara katılmadığı öğrenildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in 26 Ağustos’ta ittifakla ilgili verdiği mesajların ardından gözler İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adaylıklarına çevrilirken Ankara’da dikkati çeken bir buluşma ortaya çıktı.

Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri için bir araya gelen altı partinin oluşturduğu Millet İttifakı’nda yer alan dört partinin il başkanları bir araya geldi. CHP Ankara İl Başkanı Ali Hikmet Akıllı, Saadet Partisi Ankara İl Başkanı Fatih Beyazıt, Demokrat Parti Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı ile Gelecek Partisi Ankara İl Başkanı Hakan Tokaç’ın bir araya geldiği buluşmada İyi Parti ile DEVA Partisi il başkanlarının yer almaması dikkati çekti.

İyi Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu’nun, seçimlerin ardından ittifakın sonlandığı gerekçesiyle toplantılara katılmadığı öğrenildi.

Dört il başkanının Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile Ankara’daki adaylık sürecini değerlendirdiği öğrenildi. Gazete Duvar'ın edindiği bilgiye göre; DEVA Partisi Ankara İl Başkanı mazereti olduğu için toplantıya katılamadı.