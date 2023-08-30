Özel okul öğretmenlerinin eylemine polis saldırdı: Ters kelepçeyle gözaltı!

Özel Okul Öğretmenleri Sendikası'nın çağrısıyla bugün öğretmenler sömürüye ve açlık sınırındaki ücretlere karşı İstiklal Caddesi'nde bir araya geldi.

Özel okul öğretmenlerinin Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yürüyüşüne izin vermeyen polis önce öğretmenleri önce ablukaya aldı, daha sonra ters kelepçeyle gözaltına aldı.

"Öğretmene değil patronlara barikat", "Yaşasın öğretmen dayanışması" sloganları atan öğretmenler polis tarafından ters kelepçeyle gözaltına alındı.

Sendikanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Arkadaşlarımızı ablukaya aldılar. Öğretmenlere hakaret ettiler, öğretmenleri darp ettiler ve yine ters kelepçe ile gözaltına aldılar. Tıpkı geçen 30 Ağustos'ta olduğu gibi #ÖğretmenlerGözaltında #YaşamakZorundayız" ifadelerine yer verildi.