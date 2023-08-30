Zeytinyağı rekordan rekora koşuyor: Bir ayda yüzde 75 zam
Ekonomi Yazarı Barış Soydan, zeytinyağına bir ayda yüzde 75 zam geldiğini X hesabından yaptığı paylaşımla ortaya koydu.
Ekonomi yazarı Barış Soydan zeytinyağına bir ayda yüzde 75 zam geldiğini duyurdu.
X hesabından paylaşımda bulunan Soydan, paylaştığı bir grafiğe “Bugün markette 2 litrelik zeytinyağının 420 lira olduğunu görünce kendimden şüpheye düştüm, geçen ay 200 küsur lira değil miydi bu? Gerçekten öyleymiş. Bir ayda yüzde 75 zam!” notunu düştü.
Bugün markette 2 litrelik zeytinyağının 420 lira olduğunu görünce kendimden şüpheye düştüm, geçen ay 200 küsur lira değil miydi bu? Gerçekten öyleymiş. Bir ayda %75 zam! https://t.co/ujjPn4mpCB pic.twitter.com/GiVTB4oX5O— Barış Soydan (@barissoydan) August 29, 2023