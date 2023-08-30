Zeytinyağı rekordan rekora koşuyor: Bir ayda yüzde 75 zam

Ekonomi yazarı Barış Soydan zeytinyağına bir ayda yüzde 75 zam geldiğini duyurdu.

X hesabından paylaşımda bulunan Soydan, paylaştığı bir grafiğe “Bugün markette 2 litrelik zeytinyağının 420 lira olduğunu görünce kendimden şüpheye düştüm, geçen ay 200 küsur lira değil miydi bu? Gerçekten öyleymiş. Bir ayda yüzde 75 zam!” notunu düştü.