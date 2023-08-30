TOGG'a özel kredide faiz yükseldi: İşte yeni oranı

Gazeteci Emre Özpeynirci, kamu bankalarının TOGG'a özel taşıt kredisi faiz oranlarının yükselttiğini açıklayadı.

TOGG satışları başlamış ve kurayla kazananlar belli olmuştu. Ön ödeme yapan vatandaşlar, aracı teslim aldıklarında oluşacak fiyat farkını da ödemek durumunda. Ancak bu noktada can sıkan detay, aracın satışa çıktığından bu yana zamlanması ve faiz oranlarının değişmesiyle birlikte bir zam daha gelecek olması. Bu nedenle kurayı kazandığı dönemde TOGG alabilecek gücü olan vatandaşların birçoğunun şu anda aynı güce sahip olmadığı görülüyor.

Gazeteci Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kamu bankaları bugün itibarıyla Togg'a özel taşıt kredisi faiz oranlarını % 0,99'dan 1,59'a yükseltmiş. Bildiğiniz gibi Togg alacak sayısı belli ve aylardır bekliyorlar. Bazıları geçtiğimiz aylarda gelen zamlı fiyatla alacak bazıları da faiz oranı değiştiği için ikinci kez zamlanacak bir fiyatla alacak. Yani kapora yatırıp sipariş veren bir çok kişinin martta Togg'u alabilecek gücü varken; bugün önemli bir kısmının bu gücü kalmadı. Not: 16 Ağustos itibarıyla teslim edilen Togg sayısı 2344 adede ulaşmıştı" dedi.