Ankara'nın Sincan ilçesi güne büyük bir yangın ve art arda gelen patlama sesleriyle başladı. Alcı Mahallesi'ndeki Ankara Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren bir boya fabrikasında, saat 09.00 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükseldi.

İŞÇİLER TAHLİYE EDİLDİ

Alevler, fabrikadaki yanıcı kimyasal maddelerin etkisiyle kısa sürede tüm tesisi sardı. Yangın sırasında fabrikada depolanan kimyasalların yol açtığı değerlendirilen şiddetli patlamalar, çevrede büyük paniğe yol açtı.

📍 Ankara Sincan'da korkutan patlamalar



🔴 Boya fabrikası alevlere teslim!https://t.co/ArqJOIloI4 pic.twitter.com/S1besUGi6t — Gerçek Gündem (@gercekgundem) April 20, 2026

Fabrikada çalışan işçilerin, alevler yayılmadan kısa süre önce güvenli bir şekilde tahliye edilmesi olası bir can kaybını önledi.

EKİPLER SEFERBER OLDU

İhbar üzerine olay yerine Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ile çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin kimyasal yangına yönelik yoğun müdahalesi sürerken, gökyüzünü kaplayan yoğun duman tabakası dron görüntülerine ve çevre sakinlerinin kameralarına yansıdı.

İtfaiye ekipleri yangının çevredeki diğer fabrikalara sıçramasını önlemek için adeta zamanla yarışıyor.

Kaynak: DHA