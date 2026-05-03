Ankara-Maskat Hattında Kritik 'İran' Trafiği

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Fidan'ın Busaidi ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran ile ABD arasında yürütülen müzakere sürecindeki son durum ele alındı.

ARA BULUCU ROLÜNDEKİ UMMAN

İran ve ABD arasındaki dolaylı görüşmelere ev sahipliği yapan ve süreçte kilit ara bulucu rollerinden birini üstlenen Umman ile yapılan bu görüşme, Türkiye’nin çözüm çabalarına verdiği desteğin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: AA