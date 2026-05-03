İzmir'de Yangın Faciası: 1,5 Yaşındaki Bebek Öldü, Anne Gözaltında

İzmir’in Konak ilçesinde bir dairede elektrikli sobadan çıktığı değerlendirilen yangında 1,5 yaşındaki bebek hayatını kaybederken, dumandan etkilenen 3 kardeşi hastaneye kaldırıldı. Olay sonrası anne gözaltına alındı.

İzmir'in Konak ilçesinde Akıncı Mahallesi 1298 Sokak'taki üç katlı binanın üçüncü katında dün akşam evde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

1,5 YAŞINDAKİ BEBEK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın sırasında evde bulunan çocuklardan 2'si vatandaşlarca, 1'i ise itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen 3 kardeş, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evde 1,5 yaşındaki bebeğin ise cansız bedenine ulaşıldı.

ANNE GÖZALTINDA

Yangın sırasında anne ve babanın evde olmadığı öğrenildi. Babanın iş yerinde çalıştığı, annenin ise markete gitmek için dışarı çıktığını söylediği belirtildi. Anne gözaltına alındı.

Yangının evdeki elektrikli sobadan çıktığının değerlendirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

