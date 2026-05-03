Türkiye Genelinde 'Sarı' Alarm: Fırtına, Sel ve Kar Kapıda!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son raporlarını baz alarak Türkiye genelinde geniş kapsamlı bir hava uyarısı paylaştı. Sosyal medya üzerinden yayınlanan 'sarı' kodlu haritaya göre, fırtınadan sağanağa, kardan sele kadar birçok doğa olayının aynı anda etkili olması bekleniyor.

MARMARA'DA FIRTINA, ANADOLU'DA KAR

Bugün öğle saatlerinden itibaren İstanbul başta olmak üzere Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Tekirdağ çevresinde kuzeyli yönlerden şiddetli fırtına bekleniyor.

İç Anadolu’da ise Ankara ve Eskişehir’in güneyi ile Konya ve Sivas hattında kuvvetli sağanak yağışların, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar yağışının etkili olacağı öngörülüyor.

EGE VE AKDENİZ'DE ÇOK KUVVETLİ SAĞANAK

Afyonkarahisar, Denizli ve Mersin hattında yağışların yer yer çok kuvvetli olacağı uyarısı yapıldı. Antalya’nın iç kesimleri ile Isparta ve Burdur’da ise gök gürültülü sağanak yağışların ani sel ve su baskınlarına yol açabileceği belirtildi.

Ege Bölgesi'nde İzmir, Uşak ve Kütahya çevreleri de yerel kuvvetli yağışların etkisi altında kalacak.

GÜNEYDOĞU’DA YILDIRIM VE DOLU RİSKİ

Akşam saatlerinden itibaren Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır ve Hakkari çevresinde şiddetli gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Bu bölgelerde çamur şeklinde yağış, yıldırım düşmesi ve yerel dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.





Kaynak: AA