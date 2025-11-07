Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Bir Soruşturma Hazırlığı Daha: 'Ankapark'ta Kamu Zararı' İddiası

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti. Daha önce Yavaş yönetimindeki konser ihalelerine yönelik başlatılan incelemenin ardından, bu kez Ankapark dosyası da gündeme alındı.

ANKAPARK DOSYASI YENİDEN GÜNDEMDE

Sabah'ın haberine göre, Başsavcılık, 2021–2024 yılları arasında düzenlenen konserlerde kamu zararı oluştuğu iddiaları üzerine yürütülen soruşturmanın ardından, Ankapark’ın durumu hakkında da benzer bir adım attı. Talebin, parkın Mansur Yavaş döneminde kapatılması, koruma tedbirlerinin yetersizliği, içindeki ekipmanların çalınması ve kamu malının zarar görmesine ilişkin iddialara dayandığı ifade edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, söz konusu iddialar kapsamında Yavaş hakkında İçişleri Bakanlığı’na “görevi kötüye kullanma” suçlamasıyla izin talebi gönderdi. Bu talep, Ankapark’ın yıllardır kapalı olması ve parkın korunmasına yönelik önlemlerin yetersiz kaldığı yönündeki şikâyetleri yeniden gündeme taşıdı.

ŞİKAYET DİLEKÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN İFADELER

Başsavcılığa sunulan şikayet dilekçesinde çarpıcı iddialar yer aldı. Dilekçede şu ifadelere yer verildi:

"Ankapark, Mansur Yavaş döneminde kapatılmış ve halen açılmamıştır. Belediye, parkın kullanımı üzerinde denetim yetkisi olmadığını ileri sürmüştür. Ancak belediye ile kiracı arasında imzalanan sözleşmede her türlü denetim yetkisi Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne verilmiştir."

"Park 6 yıldır tahrip olmuş, içindeki malzemeler çalınmıştır. Çalınan malzemelerin toplam değeri 3 milyar TL'yi aşmıştır. Mansur Yavaş, parkta yaşanan hırsızlık iddialarını kamuoyuna açıklamış; ancak basına ve belediye yayın organlarına çekim izni verilmemiştir. Eğer gerçekten hırsızlık yaşanmışsa, idarenin buna göz yumması söz konusudur."

SORUŞTURMA SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgilere göre Cumhuriyet Başsavcılığı, 13 Ocak 2025 tarihinde İçişleri Bakanlığı’ndan soruşturma izni talep etti.

Bakanlık ise 16 Eylül 2025 tarihli yanıtında ön incelemenin sürdüğünü belirtti.

Ankapark dosyasına ilişkin süreç, ön inceleme raporunun tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.

Kaynak: Sabah