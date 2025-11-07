Abdulkadir Selvi’den Komisyona ‘Terörsüz Türkiye’ Çağrısı: ‘Artık Kamuoyu Ayağı Oluşturulmalı’

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü köşe yazısında “Terörsüz Türkiye” hedefi doğrultusunda Meclis’te kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonuna dikkat çekerek, sürecin bundan sonraki aşamasında kamuoyunun bilgilendirilmesi ve toplumsal desteğin güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

‘SÜRECİN DİLİ OLUŞTURULMALI’

Selvi, “Süreç tepeden başladı, önemli mesafeler alınmaya başlandı ama artık sıra kamuoyunun hazırlanmasına geldi” ifadeleriyle, yürütülen çalışmaların sadece siyasi düzeyde kalmaması gerektiğini belirtti.

Bugüne kadar liderlerin açıklamaları ve Meclis komisyonunun çalışmalarıyla ilerleyen sürecin, artık iletişim boyutuna taşınması gerektiğini ifade eden Selvi, “Artık sürecin iletişimini ön plana çıkarmalı. Bunun için önce sürecin dili oluşturulmalı” dedi.

‘YOL SOMUT SONUÇLARIN GÖSTERİLMESİNDEN GEÇİYOR’

Sürecin toplum tarafından doğru anlaşılmasının önemine dikkat çeken Selvi, halkın barış ve huzur beklentisinin güçlü olduğunu belirtti. Selvi, “Sürecin kamuoyuna daha çok anlatılmasına ve halkımızın işlerin iyi gittiği yönünde ikna edilmeye ihtiyacı var. Bizim milletimiz vicdanlıdır. Akan kanın durmasını ister. Ama bazı tereddütlerin ortadan kaldırılması gerekiyor. Bunun yolu ise somut sonuçların gösterilmesinden geçiyor. Ben de farkındayım” ifadelerini kullandı.

Selvi, sürecin zorluklarına rağmen önemli bir dönemece gelindiğini dile getirerek, şu çağrıda bulundu: “Kolay değil 50 yıllık bir sorunu çözmeye çalışıyoruz. Ama gelinen aşamada artık sürecin kamuoyu ayağının oluşturulmasına ihtiyaç var” dedi.

Kaynak: Hürriyet