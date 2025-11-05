Süreç Komisyonu Toplantısı Ertelendi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yarın yapılması planlanan 17. toplantısı ertelendi. Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ertelenmesine ilişkin konuşan CHP'li Murat Emir "Yarınki toplantı teknik nedenlerle ertelendi. Önümüzdeki hafta perşembe yapılması planlanıyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun grup koordinatörleri TBMM Başkanı Numan kurtulmuş ile yarınki toplantıyı değerlendirmek üzere Kurtulmuş'un başkanlığında bir araya gelmişti. Söz konusu toplantıda yarınki toplantının planlamasının yapılması bekleniyordu.

