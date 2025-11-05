İstanbul'da Yağış Başladı, Trafik Kilitlendi! Araçlar Adım Adım İlerliyor

İstanbul'da Meteoroloji’nin yağış uyarısının ardından akşam saatlerinde trafik adeta durma noktasına geldi. Mecidiyeköy, köprü bağlantı yolları ve ana arterlerde araç kuyrukları kilometreleri buldu.

Son Güncelleme:
İstanbul'da Yağış Başladı, Trafik Kilitlendi! Araçlar Adım Adım İlerliyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İstanbul’da akşam iş çıkışı saatine denk gelen sağanak yağış, trafiği felç etti. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları ve Mecidiyeköy çevresi, en yoğun noktalar arasında yer aldı. Yağışın başlamasıyla birlikte trafik yoğunluğu yüzde 89 seviyesine dayandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: AA

Etiketler
İstanbul İstanbul sağanak yağış
Son Güncelleme:
Ordu'da Taş Ocağı Şantiyesinde Göçük! Ordu'da Taş Ocağı Şantiyesinde Göçük!
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Hükümet Düğmeye Bastı! TBMM’den Tarihi Karar: Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor Tarihi Karar! Milyonlarca Vatandaşın Borcu Tek Kalemde Siliniyor
Isparta’da Neler Oluyor? Toprak Yarılıyor, Duvarlar Çatlıyor Isparta’da Neler Oluyor? Toprak Yarılıyor, Duvarlar Çatlıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi Kalp Krizi Geçirmişti... Usta Sanatçı Muazzez Abacı'dan Kötü Haber Geldi
Hat Holding A.Ş. ve Investco Holding A.Ş.’ye Kayyım Atandı İki Holdinge Kayyım Atandı
CHP'nin İtirazı Reddedildi: Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı Mahkemeden İstanbul'da 'Kayyıma Devam' Kararı
Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek Milyonları Etkileyecek Zam Yolda! e-Devlet’ten Başvurmak Bedava, Geç Kalan Çok Ödeyecek
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Selahattin Demirtaş Açıklaması Adalet Bakanı Tunç'tan AİHM Kararı Sonrası İlk Açıklama