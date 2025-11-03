Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kritik 'Süreç' Mesajı: 'İstanbul Kadar Diyarbakır Kazanacak'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada "Terörsüz Türkiye menziline varıldığında inşallah kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacak. Sadece ülkemiz değil Suriye'den Irak'a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de terörsüz iklimin sağladığı faydalardan istifa edecek. İstanbul kadar Diyarbakır kazanacak" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

* Büyüyen ve güçlenen Türkiye gerçeğine hem yurt içinde hem de yurt dışında bizzat şahitlik ettik.

CHP LİDERİ ÖZEL'İ ELEŞTİRDİ

* Biz muhalefetin yeni genel başkana (Özgür Özel) ilk başta şans tanımıştık. Göreve gelirken Türkiye partisi olacağız lafından umutlanmıştık. Maalesef bunun da arkasında duramadı. Özgür Özel kapı kapı gezip Türkiye'yi yurt dışında şikayet ediyor. Selefinin kötü geleneğini devam ettirdi. İki alkış almak, birkaç marjinal tipten destek koparmak için yüzyıllık partiyi hem de kendisini küçük düşürdü. Bu yolun yanlışlığını kendisinin de kısa sürede fark edeceğini inanıyorum.

KONUT PROJESİ

* Yüzyılın Konut Projesi'ni başlattık. 81 ilde 500 bin konut yapacağız. Başvurular 10 Kasım'da, ilk teslimat da Mart 2027'de olacak. Şehirlerimizi mahalle konaklarıyla süsleyeceğiz.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' MESAJI

* Terörsüz Türkiye süreci ile inşallah engelleri de tamamen kaldırıyoruz. Terör tehdidinin kalıcı olarak bitmesiyle Doğu ve Güney Doğu çok farklı bir ivme yakalayacak. İstikrarını güvenliğini huzurunu bilhassa da kardeşliğini güçlendirmiş bir Türkiye'nin önünde Allah'ın izniyle kimse duramayacak. Bu süreç başarıyla neticelendiğinde İstanbul kadar Diyarbakır kazanacak; Antalya, Van kazanacak; Bursa kadar Bitlis kazanacak. Terörsüz Türkiye menziline varıldığında inşallah kazanan 86 milyonun her bir mensubu olacak. Sadece ülkemiz değil Suriye'den Irak'a bölgedeki tüm kardeşlerimiz de terörsüz iklimin sağladığı faydalardan istifa edecek. Hem iktidar ve ittifak olarak hem de millet olarak bunu mutlaka gerçekleştireceğiz.

Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan
