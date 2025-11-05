DEM Parti Heyeti Edirne'ye Gitti: Demirtaş'tan 'Komisyon, Öcalan ile Görüşsün' Çağrısı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları ve İstanbul Milletvekili Cengiz Çiçek, Edirne Cezaevi'nde eski HDP Eş Genel Başkanı Selattin Demirtaş'ı ziyaret etti.

Görüşmenin ardından saat 14.00'te cezaevi önünde açıklama yapıldı. Hatimoğulları, Demirtaş'ın mesajını da paylaştı. Demirtaş, 'Komisyon, Öcalan ile görüşsün' çağrısında bulundu.

Demirtaş'ın mesajı şöyle:

"Öncelikle bütün değerli halklarımıza ve basın emekçilerine selamlarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Meclis Çözüm Komisyonunun cesur bir karar alarak en kısa zamanda Sayın Abdullah Öcalan'la görüşmeye gitmesini umuyor, bekliyor ve diliyoruz. Çünkü 50 yıllık çatışma, köklü ve kalıcı olarak bitiyor. 50 yıldır bu meselede güvenlik politikaları öncelendi ve bunun sonucunda ne yazık ki bu ülke on binlerce gencini, canını kaybetti. Şimdi de bugüne kadar denenmeyen denenmelidir. Milletvekilleri gerekirse siyasi riskleri göze alarak barış için yeni bir sayfayı açmak için İmralı'ya gitmelidir."

Kaynak: Haber Merkezi