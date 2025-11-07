İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Duyurdu! 45 İlde Dev FETÖ Operasyonu! 67 Kişi Tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 45 ilde FETÖ’ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 178 şüphelinin yakaladığını, 67'sinin tutuklandığını duyurdu.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son iki haftadır düzenlenen operasyonların detaylarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre; 45 ilde FETÖ’ye yönelik Cumhuriyet Başsavcılıkları ile EGM TEM Daire Başkanlığı, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları koordinesinde İl Emniyet Müdürleri TEM ve KOM Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu düzenlenen operasyonlarda 178 şüpheli yakalandı. Şüpheliler; örgütün kripto haberleşme programı bylock kullanıcısı olmak, terör örgütünün 'finans yapılanması, öğrenci yapılanması, güncel yapılanması, askeri mahrem yapılanması ve mahrem yapılanması' içerisinde faaliyet yürütmek, ankesörlü telefonlarla örgüt içerisinde sorumlu şahıslarla irtibatta bulunmak suçlarından aranıyordu. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 67'si tutuklandı, 48'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor.

Bakan Yerlikaya paylaşımında, “Operasyonlarda, FETÖ soruşturmaları kapsamında ifade ve teşhislerde adları geçen, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı olanlar da yakalandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

