AFAD ve Bakanlık Harekete Geçti! Sığınak Yönetmeliği Sil Baştan! Artık Zorunlu Olacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Türkiye’nin “Sığınak Yönetmeliği”ni tamamen yeniledi. Nüfus artışı, şehirleşme ve güvenlik ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlanan yeni düzenlemeyle konutlardan kamu binalarına, metro tünellerinden millet bahçelerine kadar birçok alanda sığınak zorunluluğu getirildi. Yeni yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ÇALIŞAM 6 AYDA TAMAMLANDI

Bakanlığın Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü tarafından 44 farklı kurum ve kuruluşla yürütülen çalışma 6 ayda tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirerek güncelledik. Mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğimizle; millet bahçeleri, metro tünelleri gibi alanları sığınak hizmeti verecek şekilde düzenleyeceğiz. Milletimizin huzur ve güveni için gereken her adımı atmaya devam edeceğiz” dedi.

Ülkemizin sığınak yönetmeliğini günümüz ihtiyaç ve koşullarına uygun hale getirerek güncelledik.



Mevcut sığınaklara denetim şartı ve ilave standartlar, yeni yapılacak binalara önemli koşullar getirdik.



Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğimizle; millet bahçeleri, metro… pic.twitter.com/TWoEv4CcqT — Murat KURUM (@murat_kurum) November 7, 2025

KONUTLAR, YURTLAR VE TESİSLERDE ZORUNLULUK GELDİ

Yeni yönetmeliğe göre;

10’dan fazla bağımsız bölüme sahip konutlarda,

50’den fazla yataklı yurt, otel ve konaklama tesislerinde,

25’ten fazla yataklı bakımevleri ve sağlık kuruluşlarında,

2 bin metrekareden büyük sanayi ve üretim tesislerinde,

1.000 metrekare ve üzeri kamu binalarında sığınak bulundurmak zorunlu olacak.

OKULLAR VE SPOR TESİSLERİNE YENİ STANDARTLAR

Eğitim yapıları için de yeni teknik şartlar getirildi. Artık bina içindeki sığınakların tavan kalınlığı en az 20 santimetre, duvar kalınlığı ise 30 santimetre betonarme olarak inşa edilecek. Ayrıca 5 bin kişiden fazla seyirci kapasiteli stadyum ve spor tesislerine de sığınak yapma zorunluluğu getirildi. Bu tesislerde sığınak kapasitesi, seyirci sayısının en az yüzde 3’ü kadar olacak.

KAMU BİNALARINA JENERATÖR VE ACİL İLETİŞİM ZORUNLULUĞU

Resmi kurumlar, sağlık ve eğitim binalarındaki sığınaklarda yeni güvenlik standartları uygulanacak.

24 saat kesintisiz enerji sağlayacak jeneratör,

Uydu telefonu altyapısı veya acil durum Wi-Fi noktası,

Yangın söndürme cihazları ve ilkyardım dolabı,

Batarya destekli LED aydınlatma, sabit telefon ve radyo sistemi zorunlu hale getirildi.

Ayrıca 100 metrekare üzerindeki sığınaklarda mutfak nişi ve lavabo alanı da bulunacak.

METRO TÜNELLERİ VE OTOPARKLAR SIĞINAK OLACAK

Yeni yapılacak metro hatları, sığınak olarak kullanılabilecek şekilde projelendirilecek. Mevcut metro tünelleri ise düzenlenerek sığınak vasfına getirilecek.

Alışveriş merkezleri ve otoparkların bodrum katlarının da en geç 31 Aralık 2028 tarihine kadar sığınak kullanımına uygun hale getirilmesi şart koşuldu.

MİLLET BAHÇELERİNE GENEL SIĞINAK ZORUNLULUĞU

Yüzölçümü 15 bin metrekareden büyük millet bahçelerinde, bahçe alanının en az yüzde 3’ü kadar büyüklükte yer altı sığınak yapılacak. Bu alanlar kamuflajlı girişlerle donatılacak ve gerektiğinde halkın erişimine açılacak. Ayrıca alışveriş merkezleri veya kültür merkezlerinin sinema, tiyatro ve konferans salonları da sığınak olarak kullanılabilecek.

DENETİM AFAD’A BİLDİRİLECEK

Yeni, mevcut veya tadilat geçiren tüm sığınakların ruhsat kayıtları artık AFAD’a bildirilecek. Bu sayede afet anlarında hızlı koordinasyon ve planlama yapılabilecek.

YÖNETİCİLER SORUMLU OLACAK

Sığınakların her zaman kullanıma hazır halde tutulmasından bina yöneticileri sorumlu olacak. Yönetmelikte ayrıca TRT’nin acil durumlarda tüm sığınaklardan kesintisiz yayın yapabilmesi için özel altyapı kurması zorunluluğu da yer aldı.

1 YIL İÇİNDE TÜM SIĞINAKLAR DENETLENECEK

Geçici maddeye göre, Türkiye genelindeki tüm özel ve genel sığınaklar bir yıl içinde denetlenecek. Kullanıma hazır olmayan sığınaklar, yönetmeliğin 14. maddesi uyarınca yenilenecek ve mevzuata uygun hale getirilecek.

Kaynak: Haber Merkezi