Anıtkabir’de '10 Kasım' Rekoru
MSB, 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Anıtkabir’e bu yıl rekor düzeyde ziyaret gerçekleştiğini duyurdu. Bakanlık verilerine göre, 1 milyon 219 bin 148 kişi Ata’nın huzuruna çıktı ve bu rakam, 10 Kasım tarihleri arasında kaydedilen en yüksek ziyaretçi sayısı oldu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan yazılı açıklamada, “10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87’nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.
Kaynak: DHA
