Diyarbakır'da Köprü İnşaatında Facia! Ölü ve Yaralılar Var

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde Muş kara yolunda yapımı süren viyadükte kurulu iskele çöktü. İlk bilgilere göre iskele altında kalan 3 kişi hayatını kaybetti, 2 işçi de yaralandı.

Feci olay, öğle saatlerinde Kulp ilçesinde Muş kara yolunun 2'nci kilometresindeki viyadük inşaatında meydana geldi.

İnşaatta kurulu iskele bilinmeyen nedenle çöktü. İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda ağır yaralanan 4 işçi hastaneye kaldırılırken, enkaz altında kalan işçilerin çıkarılması için çalışma başlatıldı. Bölgeye sevk edilen jandarma, AFAD, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.

Hastaneye kaldırılan ve enkaz altında kalan işçilerde 3'ü hayatını kaybederken, 2 işçinin yaralı olduğu belirtildi.

Bölgede çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: DHA-İHA

